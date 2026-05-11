WOMEN | Serie A, Fiorentina - Lazio: quando e dove seguire il match
Nel weekend andrà in scena l'ultima giornata di Serie A Femminile che vedrà la Lazio Women impegnata sul campo della Fiorentina. Le biancocelesti nonostante la vittoria contro la Ternana non hanno centrato l'obiettivo Champions lasciando che a qualificarsi fosse la Juventus, ora in palio c'è solamente il quarto posto che si contendono proprio con le rivali toscane.
Lazio e Fiorentina sono a pari punti (33) e lo scontro diretto di domenica 17 maggio stabilirà chi tra le due chiuderà la stagione dietro le bianconere. L'appuntamento sul campo è fissato alle 18 col calcio d'inizio, sarà possibile seguire la partita in diretta tv su Dazn oppure in streaming live e on demand accedento alla piattaforma tramite app o sito.
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