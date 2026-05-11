Incocciati sulla finale: "Tutto può succedere. Per la Lazio sarà dura, ma..."
11.05.2026 18:45 di Christian Gugliotta
L'ex giocatore Giuseppe Incocciati, oggi allenatore e dirigente, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.it, ai quali ha detto la sua sulla finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter.
"La prima sfida abbiamo visto com'è andata a finire, la superiorità dell'Inter è sotto gli occhi di tutti. Ma in partita secca può succedere che il pronostico venga ribaltato, anche se difficile. Se l'Inter affronterà la gara con serenità sarà dura per la Lazio, ma in novanta minuti può succedere di tutto e la Lazio avrà anche la motivazione di poter cambiare la propria stagione e centrare l'Europa".
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.