Lazio - Inter, Guida arbitra la finale di Coppa Italia: i precedenti

11.05.2026 15:00 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Lazio - Inter, Guida arbitra la finale di Coppa Italia: i precedenti
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L'AIA ha ufficializzato che Marco Guida della sezione di Torre Annunziata dirigerà la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Tra il direttore di gara e i biancocelesti si tratterà del 33° incrocio e il bilancio dei precedenti è di 12 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte.

I nerazzurri e Guida, invece, si sono incontrati in 33 occasioni, nelle quali sono arrivati 17 successi, 10 pari e 6 ko. Sono 4, infine, i match tra le due squadre diretti dall'arbitro, due in Coppa Italia, dove la Lazio ha vinto l'unico precedente.

Christian Gugliotta
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.