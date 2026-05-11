Inter, le ultime su Esposito e Calhanoglu: le loro condizioni verso la Lazio
11.05.2026 14:15 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
La finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio dista solo pochi giorni e da Appiano Gentile arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Pio Esposito e Calhanoglu. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centravanti ha svolto buona parte dell'allenamento odierno in gruppo e dovrebbe tornare a disposizione di Chivu per l'appuntamento del 13 maggio.
Discorso diverso per Calhanoglu, ancora al lavoro per smaltire il risentimento accusato al soleo. Il regista turco continua ad allenarsi a parte e di questo passo un suo forfait diventa sempre più concreto.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.