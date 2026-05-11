Lazio, attesa per la squalifica di Romagnoli: quante giornate può saltare
11.05.2026 12:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Oltre al danno, la beffa. Nella brutta sconfitta contro l’Inter in campionato, arrivata prima della finale di Coppa Italia, è stato espulso Romagnoli. Sicuramente, quindi, il centrale della Lazio salterà il derby, ma per l’intervento duro rischia anche due giornate di squalifica. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il referto dell’arbitro Abisso dovrebbe fermarsi al ‘grave fallo di gioco’ senza nessuna ‘condotta violenta’. Questo vuol dire che il difensore biancoceleste dovrebbe mancare solo contro la Roma, per tornare poi a disposizione con il Pisa all’ultima di Serie A. Prima ovviamene giocherà contro l'Inter.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.