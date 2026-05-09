PAGELLE Lazio-Inter: blackout Marusic, Gila rimandato. Segnali da Noslin

Fonte: Michele Cerrotta - Lalaziosiamonoi.it

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MOTTA 6: Pur senza particolari responsabilità, raccoglie tre palloni dalla propria porta: non proprio il miglior modo per avvicinarsi alla finale.

MARUSIC 4.5: Si perde Lautaro sulla rimessa laterale che regala il vantaggio all’Inter dopo sei minuti, partecipa passivamente all’azione del raddoppio. Dalle sue parti mercoledì ci sarà Dimarco e non saranno ammesse disattenzioni. (Dal 77’ LAZZARI sv)

GILA 5: Il ritorno in campo non è dei migliori: distratto sul vantaggio dell’Inter, rischia il rigore pochi minuti più tardi. In generale vive una gara sottotono rispetto alle precedenti uscite. (Dal 56’ PROVSTGAARD 6: Il terzo gol nasce dalla sua zona ma non ha particolari responsabilità).

ROMAGNOLI 5: Colpe minime sui gol dell’Inter, ma lascia la Lazio in dieci dopo un’ora. Salterà almeno il derby: una motivazione in più per la finale.

PELLEGRINI 5.5: Un giallo a referto e un potenziale assist per Isaksen. Per il resto poco altro: non dà quasi mai la sensazione di poter spingere contro Diouf, mercoledì Dumfries sarà ben altro avversario e per questo tornerà Tavares.

DELE-BASHIRU 5: Non riesce a far valere la sua fisicità contro il centrocampo nerazzurro, aggiunge più di qualche incertezza in appoggio e completa l’opera con l’errore sul tris nerazzurro. Non gioca bene le sue carte in vista del 13 maggio.

ROVELLA 5.5: Prima da titolare dopo quasi tre mesi. Altri minuti nelle gambe in vista di una finale che potrebbe vivere a sorpresa da protagonista. Fatica, però, contro il centrocampo dell’Inter e non potrebbe essere altrimenti. (Dal 56’ PATRIC 5.5: Costretto ad arretrare subito in difesa, non offre la miglior copertura sul tris nerazzurro).

BASIC 5.5: Torna nella sua zona di campo senza però riuscire a incidere. Fatica anche lui contro la mediana di Chivu, servirà ben altra gara il 13 maggio.

CANCELLIERI 5: Mette lo zampino nel raddoppio dell’Inter, in fase offensiva non riesce a ritagliarsi nessuna possibilità di incidere. Esce per un problema al gluteo sinistro, sarebbe stato comunque difficile immaginarlo ancora titolare mercoledì. (Dal 56’ ISAKSEN 6: Entra in campo e la Lazio inizia a creare qualche pericolo. Peccato per la solita leggerezza sotto porta, ma questa volta ci si mette anche il miracolo di Carlos Augusto).

NOSLIN 6: L’antipasto di quello che dovrà vivere il 13 maggio. Sbaglia tanti stop a inizio gara poi cresce alla distanza, trova le misure e sfiora il gol su una combinazione con Dia. Buon rodaggio per la finale.

PEDRO 5.5: Inizia mettendoci voglia e corsa, ma non riesce ad accendere mai la luce. Esce tra i fischi dei tifosi interisti, chissà che non siano la miccia per accenderlo mercoledì. (Dal 62’ DIA 6: Entra bene in partita, sembra aver scavalcato anche Maldini nelle gerarchie. Si trova bene con Noslin: insieme quasi confezionano un gol e in una serata simile non è poco).

SARRI 5.5: Se queste erano le prove generali per la finale, allora ci sarà più di qualcosa da cambiare. A partire da alcuni singoli: il risultato odierno contava poco, le indicazioni saranno invece fondamentali per cercare di avere una speranza il 13 maggio.