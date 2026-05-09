Lazio - Inter, Pedro sostituito: il retroscena sul momento del cambio
09.05.2026 19:24 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Lazio - Inter è durata 62 minuti per Pedro, sostituito da Sarri per lasciare spazio a Dia. Lo spagnolo, oltre ai fischi ricevuti da parte dei sostenitori dell'Inter, al momento del cambio è apparso provato come raccontato dall'inviato di Dazn.
Un'uscita piuttosto sentita dall'ex Barcellona, diversa dalle altre. Il campionato sta volgendo al termine e con lui finirà anche la sua avventura in biancoceleste. Quelle che verranno fino a Lazio - Pisa - valida per l'ultima giornata di campionato - saranno settimane particolari, dalle mille emozioni.
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