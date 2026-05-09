Lazio - Inter, esposti due striscioni a Ponte Milvio: "Il popolo laziale..." - FOTO
09.05.2026 16:20 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Poco meno di un paio d'ore al calcio d'inizio di Lazio - Inter, il primo round valido per la trentaseiesima giornata di campionato. I gruppi organizzati di entrambe le squadre hanno deciso di disertare l'Olimpico, si sono ritrovati a Ponte Milvio per vedere insieme la partita.
In questi minuti, sono stati esposti due striscioni dai sostenitori biancocelesti. Il primo recita: "La vostra vicinanza e solidarietà, grande gesto di mentalità" per ringraziare i supporter nerazzurri. "Il popolo laziale merita rispetto, Lotito libera la Lazio" è ciò che si legge nel secondo.
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