Lazio, Brocchi sicuro: "Sarri ha creato qualcosa di importante. La finale..."
09.05.2026 17:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Prima del fischio d'inizio di Lazio - Inter, l'ex calciatore Cristian Brocchi ha parlato direttamente dagli studi di Dazn parlando della stagione dei biancocelesti e della finale di Coppa Italia. Di seguito le sue parole.
“La finale di Coppa Italia è un obiettivo ed è qualcosa di bello, soprattutto per com’è nata la stagione della Lazio. All'inizio l'annata sembrava anonima, invece poi Sarri ha creato qualcosa di importante. Ora la squadra può puntare a un piazzamento interessante in campionato e a una finale che ha un sapore diverso”.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.