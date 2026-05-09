Roma - Lazio, il derby spostato a lunedì sera? Cosa sta succedendo
RASSEGNA STAMPA - C'è attesa ancora per l'orario del derby della Capitale tra Roma e Lazio. Il motivo è legato alla finale degli Internazionali d'Italia di tennis, che si giocherà domenica 17. Proprio in quel giorno, alle 12:30, dovrebbe essere programmata la gara, ma in ballo c'è anche lunedì 18. "Credo che sarebbe il caso di fare la finale del tennis la domenica e il derby di Roma lunedì alle 20.45. Si sarebbe sicuramente potuto organizzare in modo migliore", ha detto l'assessore ai Grandi Eventi Alessandro Onorato a Rai Radio 1.
Come riportato da Il Corriere dello Sport, l'idea del derby di lunedì alle 20:45 affascina dal punto di vista logistico, ma si scontra con i divieti legati alla sicurezza. In più c'è il nodo legato alla contemporaneità da garantire alle squadre in lotta per la Champions League. L'orario ufficiale si saprà solo nella giornata di martedì.