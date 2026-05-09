Lazio, si avvicina il gran finale: Romagnoli e i "tre derby" da affrontare
RASSEGNA STAMPA - Inizia oggi il tour de force della Lazio. Quella contro l'Inter, in programma allo Stadio Olimpico alle ore 18:00, è solo la prima di tre sfide importantissime per i biancocelesti. Tre big match per la Lazio, tre "derby" per Alessio Romagnoli. Il doppio confronto con l'Inter ha infatti un retrogusto di derby per l'ex capitano del Milan, mentre alla stracittadina contro la Roma non servono ulteriori spiegazioni.
Il centrale biancoceleste avrà un ruolo cruciale, la Lazio non può sbagliare. E pensare che a gennaio sembrava tutto finito: dai saluti con il Lecce alla possibilità di alzare il primo trofeo con la propria squadra del cuore. Anche oggi, nella sfida di campionato apparentemente meno importante, Romagnoli sarà imprescindibile.
Infatti, come riporta il Corriere dello Sport, Romagnoli giocherà tutte e tre le partite. Per lui non è previsto riposo, c'è già Gila che va gestito e gli equilibri non possono essere stravolti. Tre partite importanti. Contro l’Inter, due volte, per prendersi qualcosa che non gli è mai riuscito da quando è arrivato alla Lazio. E poi il derby, stavolta meno importante dal punto di vista della classifica, ma pur sempre Roma - Lazio.
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