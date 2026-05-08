Licenza UEFA 2026/27: in Serie A Women sono nove su 12 i club che l'hanno ottenuta

Durante la presentazione del “quarto rapporto alla città” il sindaco Gualtieri ha parlato degli stadi di Lazio e Roma. Lotito...

WEBTV PELLEGRINI, L'OBIETTIVO DELLA LAZIO? LO CHIARISCE IN ZONA MISTA In zona mista è intervenuto Luca Pellegrini, che ha avuto modo di commentare la prova della Lazio contro l'Inter, oltre all'obiettivo dei biancocelesti in questa stagione. Ecco le sue parole: Quel gol vi ha impedito di proseguire col vostro piano gara?... In zona mista è intervenuto Luca Pellegrini, che ha avuto modo di commentare la prova della Lazio contro l'Inter, oltre all'obiettivo dei biancocelesti in questa stagione. Ecco le sue parole: Quel gol vi ha impedito di proseguire col vostro piano gara?... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | DALLA FRANCIA: "C'È UN NUOVO NOME PER L'ATTACCO" CALCIOMERCATO LAZIO - Un altro nome per l'attacco. Dalla Francia inseriscono la Lazio in corsa per un centravanti, nonostante il reparto offensivo biancoceleste sia già pieno di elementi. Secondo quanto riportato da Footmercato, a Formello starebbero tenendo... CALCIOMERCATO LAZIO - Un altro nome per l'attacco. Dalla Francia inseriscono la Lazio in corsa per un centravanti, nonostante il reparto offensivo biancoceleste sia già pieno di elementi. Secondo quanto riportato da Footmercato, a Formello starebbero tenendo...