Licenza UEFA 2026/27: in Serie A Women sono nove su 12 i club che l'hanno ottenuta
Sono Como Women, Ternana Women e Genoa le uniche tre formazioni di Serie A a non aver ottenuto dalla FIGC la licenza UEFA per disputare le competizioni europee nella prossima stagione. Si tratta di tre squadre che comunque sono tagliate fuori dalla corsa a uno dei primi tre posti. Lo comunica la stessa Federazione con una nota, che riportiamo di seguito, sui propri canali ufficiali:
La Commissione di primo grado delle Licenze UEFA, esaminata la documentazione pervenuta nell’ambito del processo per il rilascio della Licenza UEFA per la stagione sportiva 2026/2027, visti il Manuale delle Licenze UEFA-Edizione 2025 e il Manuale delle Licenze UEFA per le UEFA Women’s Club Competitions-Edizione 2025, preso atto delle relazioni degli esperti, ha deliberato di rilasciare la Licenza UEFA alle seguenti società:
CLUB FEMMINILI
A.C.F. Fiorentina S.r.l. (Curva Fiesole c/o Viola Park di Bagno a Ripoli - FI)
F.C. Internazionale Milano S.p.A. (Stadio Giuseppe Meazza di Milano)
Juventus F.C. S.p.A. (Juventus Stadium/Allianz Stadium di Torino)
Lazio Women 2015 A R.L. (Stadio Mirko Fersini di Formello)
A.C. Milan S.p.A. (Stadio Giuseppe Meazza di Milano)
Napoli Women S.r.l. (Stadio Arechi di Salerno)
Parma Calcio 1913 S.r.l. (Stadio Ennio Tardini di Parma)
A.S. Roma S.r.l. (Stadio Olimpico di Roma)
U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. (Stadio Città del Tricolore/ Mapei Stadium di Reggio Emilia)