Patric, la fidanzata è innamorata della Lazio: "Ormai è una vera tifosa"

Una tifosa speciale nel settore ospiti. Dopo Atalanta - Lazio sono andati virali sui social i video della fidanzata di Patric, presente a Bergamo per seguire la squadra di Sarri in Coppa Italia. All'interno dell'ultimo match program della società biancoceleste, lo spagnolo ha parlato proprio del suo rapporto con lei e del suo amore per la Lazio. Di seguito ciò che ha detto.

“I video della mia fidanzata? Mi ha fatto tanto piacere, anche lei è molto passionale come me. Viviamo gli eventi allo stesso modo. Tifa per me e per la mia Lazio. Non sapevo che in quel momento fosse in mezzo ai tifosi, vedere il video dopo la partita mi ha emozionato e, allo stesso tempo, fatto sorridere perché era scatenata (ride, ndr)”.