Lazio, Sarri nel destino di Pedro: lo ha schierato più di Guardiola
RASSEGNA STAMPA - La Lazio e Maurizio Sarri rimarranno indelebili nella storia di Pedro. Il calciatore canario ha giocato 205 gare con la maglia biancoceleste: inarrivabili le 321 con il Barcellona, a un passo l’aggancio e il sorpasso alle 206 del Chelsea.
Con quattro sfide ancora da disputare, bastano due presenze per issare la Lazio al secondo posto nella classifica delle maglie più indossate da Pedro in carriera. Rimarrà però indelebile anche la figura di Maurizio Sarri a fare da collante tra le due avventure tra Roma e Londra.
Nel corso delle stagioni passate insieme, riporta il Messaggero, sono 204 per ora le presenze collezionate da Pedro. Numeri che certificano la massima fiducia di Sarri nei confronti del canario, a tal punto che sono più le presenze con l’attuale tecnico della Lazio che con Guardiola, arrivato a 167 gettoni ai tempi del Barcellona.