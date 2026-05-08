Lazio, Cataldi a rischio: le sue condizioni verso il doppio confronto con l’Inter
08.05.2026 10:00 di Mauro Rossi
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RASSEGNA STAMPA - Tutte da valutare le condizioni di Danilo Cataldi in vista del doppio confronto con l’Inter che attende la Lazio. Il centrocampista biancoceleste, infatti, ancora una volta non si è allenato con il gruppo e rimane quindi da considerare in bilico.
Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, Cataldi al momento non è al meglio e non dà sufficienti garanzie di tenuta fisica. Per questo, a oggi è da considerare a forte rischio per la gara di campionato.
Diverso il discorso per la finale di Coppa Italia: prematuro infatti considerare Cataldi già fuori, il centrocampista della Lazio continuerà a lavorare a Formello dove nei prossimi giorni sarà valutato in vista della gara del 13 maggio.