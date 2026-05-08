Lazio, Taylor è instancabile. Ma ora Sarri pensa a farlo rifiatare

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RASSEGNA STAMPA - Quando le stelle della Lazio sembravano spegnersi, l’arrivo di Taylor ha acceso una nuova luce. Il suo acquisto, arrivato quasi all’improvviso, ha coinciso con la svolta della squadra di Sarri. Non è stato l’unico motivo della crescita biancoceleste, ma il suo inserimento ha dato equilibrio e nuove soluzioni a un centrocampo rimasto senza Guendouzi.

Taylor si è rivelato perfetto per il gioco di Sarri: mezzala dinamica, con tempi giusti, capacità di inserirsi e buon tiro dalla distanza. Utile negli spazi, nei triangoli e anche in fase difensiva, è diventato rapidamente indispensabile. Da gennaio non si è praticamente mai fermato: 16 presenze su 16 in campionato e tutte le gare di Coppa Italia.

Come scrive il Corriere dello Sport, ora però Sarri riflette sulla possibilità di concedergli riposo contro l’Inter, anche per evitare il rischio diffida e averlo al meglio per finale e derby. Al suo posto potrebbero giocare Dele-Bashiru e Basic, ipotesi finora mai concretizzata.

L’impatto di Taylor non è stato solo tecnico. Il centrocampista olandese ha conquistato ambiente e tifosi grazie all’attaccamento mostrato fin dal primo giorno. Oggi Taylor è considerato uno degli acquisti più riusciti della stagione: 15 milioni spesi bene per un giocatore arrivato nel pieno della tempesta e diventato una delle stelle della nuova Lazio.

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