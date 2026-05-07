Sassuolo | Grosso tra Lazio, Fiorentina e non solo: "Ecco il mio futuro..."
07.05.2026 19:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Alla vigilia della gara contro il Torino, il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso è intervenuto in conferenza stampa parlando anche del suo futuro. Nelle ultime settimane, infatti, il suo nome è stato accostato soprattutto a Fiorentina e Lazio per la prossima stagione. Di seguito le sue dichiarazioni.
"La Fiorentina? Io divento monotono ma mi sento di dare quelle risposte. Guardo a domani, ringrazio per i complimenti che arrivano, ma questo è un ambiente dove bisogna saper mantenere i piedi per terra, le cose cambiano in maniera repentina, penso a quello che dovrà succedere ma non troppo lontano e quando finirà il campionato ci siederemo insieme e capiremo quello che sarà il futuro".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.