Lazio, Farcomeni firma il rinnovo di contratto: i dettagli - FOTO
07.05.2026 17:15 di Christian Gugliotta
Valerio Farcomeni rinnova il suo contratto con la Lazio. In scadenza nel 2026, il centrocampista della Primavera ha appena firmato un nuovo accordo che lo legherà al club biancoceleste fino al 2030. A testimoniarlo è una storia Instagram condivisa dallo stesso classe 2006, che nella stagione in corso è stato spesso convocato in Prima Squadra da Maurizio Sarri. Di seguito l'immagine.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.