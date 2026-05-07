Lazio, Tommy Paul posa con la maglia biancoceleste: lo scatto - FOTO
07.05.2026 17:35 di Christian Gugliotta
Al Foro Italico di Roma hanno preso il via già da qualche giorno gli Internazionali BNL d'Italia. Tra i tennisti sbarcati nella Capitale per disputare il torneo c'è anche lo statunitense Tommy Paul, dichiarato tifoso biancoceleste che, in attesa di compiere il suo esordio ufficiale, ha posato con la maglia della Lazio in uno scatto pubblicato sui profili social del club. Di seguito l'immagine.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.