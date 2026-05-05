Lazio, Nervi al Comune: “Nostro progetto unico per tenere vivo il Flaminio”
05.05.2026 13:40 di Mauro Rossi
In una lettera inviata al Comune di Roma l'architetto Pierluigi Nervi è tornato a parlare del Flaminio e del progetto della Lazio: "La maggior parte degli impianti sportivi dedicati al calcio in Italia ed all’estero, sono in via di ristrutturazione, sia in corso sia in progetto”.
“Le norme sono cambiate, gli stadi si devono adeguare. In tutti i casi gli interventi sono ovviamente strutturalmente importanti, in generale tali da alterare la percezione dell’esistente rispetto al nuovo”.
“In alcuni casi addirittura l’impianto precedente è stato demolito per realizzare quello nuovo. Non ci si è preoccupati di preservare la struttura attuale, anzi si è demolita”.