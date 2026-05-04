Lazio, Sarri a Dazn: "Se ho voglia di continuare? Non dipende da me"

Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di dazn nel post-partita di Cremonese - Lazio. Di seguito le sue parole sui singoli, sulla partita e sul suo futuro.

TAVARES E NOSLIN - "Nuno sta facedo bene da tempo, sta facendo cose di alto livello. Come ci ho lavorato? L'ho tenuto fuori. Gli ho detto che volevo un difensore esterno che sapeva spingere e non uno che sapeva spingere e non difendere. Lui si è messo con disponibilità e sta facendo un girone di ritorno straordinario. Noslin ti dà sempre qualcosa quando viene chiamato in causa, ho fatto fatica a farmi un'idea su di lui, sa fare tanti ruoli. Lui in certe situazioni può fare anche l'attaccante centrale, in altri momenti è più utile sul'esterno".

LA PARTITA - "Abbiamo approcciato bene, preso in mano la partita con facilità anche nelle uscite da dietro. Primo tempo più ordinato del secondo ma mancava cattiveria negli ultimi 20 metri. I cambi ci hanno dato qualcosa di diverso, siamo diventati più sporchi ma anche più pericolosi".

BASI PER IL FUTURO - "Era l'obiettivo da inizio stagione prendere un gruppo con poche possibilità per la lotta all'europa e farlo crescere. Stagione travagliata, poi il gruppo è cresciuto e ora ha uno spessore diverso".

VERSO LUGLIO... - "Se ho voglia di contnuare con loro? Dipende se questo gruppo squadra ci sarà o meno, non dipende da me e non te lo so dire".

ROVELLA - "Ha fatto una stagione disgraziata, con due operazioni, non si è allenato per mesi. Non è in una condizione ottimale, ma può migliorare in queste ultime partite. Quando gioca capisci quanto può essere mancato".