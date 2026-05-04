Lazio, Sarri sul futuro: "Parlerò con la società e vedremo se..."
04.05.2026 21:40 di Christian Gugliotta
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Intervenuto in conferenza stampa al termine di Cremonese - Lazio, Maurizio Sarri ha risposto anche a una domanda sul suo futuro, rimandando ogni considerazione a fine stagione. Questa le sue parole:
“Sono qui per Cremonese - Lazio. Ci mancano quattro partite di cui due importantissime. La testa è solo a questo. Poi parleremo con la società e vedere se si può rispettare il contratto fino in fondo”.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.