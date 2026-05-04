Lazio, la società celebra Marusic: sono 350 con l'aquila sul petto - FT
04.05.2026 18:40 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Un traguardo importantissimo quello raggiunto da Adam Marusic nella sfida tra Cremonese e Lazio. Il montenegrino, in campo da titolare allo Zini, ha infatti raggiunto le 350 presenze con l'aquila sul petto.
Un traguardo che anche la società ha festeggiato con un post social con uno scatto accompagnato dalla scritta Adam con un cuore azzurro.
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Jessica Reatini
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