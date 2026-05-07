Lazio, la società ricorda l'ultimo successo contro l'Inter: le immagini - VIDEO
07.05.2026 17:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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La Lazio sabato, alle 18.00, tornerà in campo contro l'Inter allo Stadio Olimpico di Roma contro l'Inter in una partita che, almeno sulla carta, sarà l'anticipo di quanto avverrà quattro giorni dopo in finale di Coppa Italia.
Per cavalcare l'entusiasmo dei tifosi, nell'avvicinamento alla prossima sfida, la società biancoceleste ha pubblicato sui propri canali social le immagini dell'ultima vittoria casalinga della Lazio contro l'Inter, datata 26 agosto 2022.
A decidere il match furono le reti di Felipe Anderson, Luis Alberto e Pedro che annullarono il momentaneo 1-1 di Lautaro Martinez. Anche in quel caso in panchina per i capitolini c'era Sarri, dall'altra parte invece Simone Inzaghi.
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.