Lazio, Pedro carica l'ambiente dopo Cremona: "Continuiamo così!" - FOTO
05.05.2026 10:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La Lazio è tornata a vincere. Dopo il pari casalingo contro l'Udinese, la squadra di Sarri ha battuto in rimonta la Cremonese. Decisivo il gol di Noslin nel finale, ancora prima provvidenziale a sfruttare la falcata di Nuno Tavares servendo l'assist per Isaksen. A gara in corso, al posto proprio del danese, è subentrato anche Pedro, che sui social ha esultato per i tre punti conquistati. Di seguito ciò che ha scritto e il suo post: "+3! Continuamo così. FORZA LAZIO!!".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.