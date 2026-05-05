Cremonese - Lazio, il gol di Isaksen a colpi di emoji: il video della società
05.05.2026 11:45 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Prima Isaksen e poi Noslin siglano la rimonta della Lazio in casa della Cremonese. Proprio il primo gol è stato frutto di una costruzione pazzesca di Nuno Tavares che si è fatto tutto solo saltandogli avversari grigiorossi sulla fascia sinistra. Vinto il duello con Maleh, il terzino chiama in causa Noslin nell'azione che poi serve l'olandese che non deve far altro che concludere in porta.
A celebrare con i tifosi l'azione è stata la stessa società via Instagram, che a colpi di emoji ha fatto rivivere il gol del danese. Qui sotto il video: