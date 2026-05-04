RIVIVI DIRETTA - Cremonese-Lazio 1-2: Isaksen e Noslin la ribaltano
Serie A Enilive | 35ª giornata
Lunedì 4 maggio 2026, ore 18:30
Stadio Giovanni Zini, Cremona
CREMONESE-LAZIO 1-2 (29' Bonazzoli, 53' Isaksen, 90'+2 Noslin)
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto (21' Bianchetti), Luperto, Pezzella; Floriani (68' Barbieri), Grassi (60' Bondo), Maleh, Zerbin (60' Payero); Bonazzoli, Sanabria (60' Vardy).
A disp.: Silvestri, Nava, Thorsby, Djuric, Collocolo, Ceccherini, Faye, Folino, Okereke.
All.: Marco Giampaolo
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric (45' Rovella), Taylor (71' Dele-Bashiru); Isaksen (81' Dia), Maldini (45' Noslin), Zaccagni (60' Pedro).
A disp.: Pannozzo, Giacomone, Pellegrini, Dia, Ratkov, Belahyane, Przyborek, Lazzari.
All.: Maurizio Sarri
Arbitro: Daniele Chiffi (sez. Padova); Assistenti: Dei Giudici - C. Rossi; IV Ufficiale: Calzavara; V.A.R.: Camplone; A.V.A.R.: Mazzoleni
Ammoniti: 40' Provstgaard (L), 75' Barbieri (C), 88' Tavares (L)
SECONDO TEMPO
90'+7' Triplice fischio dell'arbitro: finisce in questo momento Cremonese-Lazio.
90'+2' GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL!!!! Arriva il gol del vantaggo della Lazio: lo firma Noslin, che scambia con Dia e poi buca la porta di Audero con un perfetto tiro a giro.
90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri cinque minuti.
89' Grosso rischio per la Lazio, opportunità incredibile per la Cremonese di riportarsi in vantaggio, che termina col fallo in attacco di Maleh su Marusic.
88' Fallo e cartellino giallo su Nuno Tavares, che interviene irregolarmente sul numero 32 della Cremonese.
86' Problemi per Pezzella, che finisce a terra. Dovrebbe trattarsi solamente di crampi, dopo qualche secondo si rialza, può proseguire la gara.
84' Duello Vardy-Romagnoli, con Chiffi che non dà la punizione alla squadra di casa, non vedendo il fallo del difensore. Polemiche da parte dei giocatori grigiorossi, che si spiegano col direttore di gara.
83' Incontenibile Tavares che mette l'ennesima bella palla al centro dell'area: recupera la difesa della Cremonese. Ci prova Noslin nel prosieguo dell'azione, ma alla fine fa fallo su Bondo.
81' Ultimo cambio per la Lazio: fuori Isaksen, Dia al suo posto.
77' Romagnoli vince il duello con Vardy, va in anticipo di testa e appoggia su Motta, che deve far ripartire l'azione.
75' Fallo di Barbieri su Nuno Tavares: il calciatore della Cremonese riceve - incredulo - il cartellino giallo.
72' Calcio di punizione in favore della Cremonese dopo il fallo di Noslin su Bondo.
71' Fuori anche Taylor, dentro Dele-Bashiru.
68' Ultimo cambio per Giampaolo: fuori Floriani Mussolini, dentro Barbieri.
66' Vardy prova la conclusione potente in porta e prende in pieno Provstgaard, che rimane a terra qualche secondo, soccorso dallo staff medico biancoceleste.
64' Ci riprova Nuno Tavares: Luperto chiude, ma c'era posizione di offside del portoghese sul passaggio di Pedro.
60' Cambia ancora Sarri: dentro Pedro per Zaccagni. Tre cambi per Giampaolo: Vardy per Sanabria, Bondo per Grassi, Payero per Zerbin.
59' Contropiede Cremonese, con Floriani Mussolini che va al cross, troppo sul portiere. Motta blocca e fa ripartire i suoi.
56' Rovella dentro a cercare Zaccagni: buona la copertura difensiva della Cremonese.
53' GOOOOOOOOOLLLLL!!! Raccoglie Nuno Tavares, vince il duello con Maleh e chiama in causa Noslin. L'olandese passa a Isaksen, che non deve far altro che concludere in porta.
52' Un rimpallo sfavorisce Rovella nel duello con Sanabria. Calcio d'angolo in favore della Cremonese, con Zerbin pronto a battere dalla bandierina.
50' Calcio d'angolo per la Lazio. Zaccagni dalla bandierina, colpisce di testa Romagnoli con Audero che fa sua la palla.
45' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo di Cremonese-Lazio. Due cambi per Sarri: fuori Maldini e Patric, dentro Noslin e Rovella.
PRIMO TEMPO
45'+3' Duplice fischio dell'arbitro Chiffi: finisce in questo momento il primo tempo di Cremonese-Lazio.
45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri tre minuti.
44' Va Zaccagni, sempre su Provstgaard. Bravo Pezzella a intervenire in anticipo.
43' Calcio di punizione in favore della Lazio dopo il fallo di Zerbin su Zaccagni.
40' Il primo cartellino giallo del match lo rimedia Provstgaard, che interviene fallosamente su Bonazzoli.
39' Un errore di Patric dà il là all'occasione di Zerbin, che subisce l'intervento nel momento della conclusione e non riesce a inquadrare lo specchio.
35' Buona palla di Isaksen perfetta per Maldini, che prende bene posizione, la colpisce di testa ma fa alzare un campanile che rende più facile il recupero alla difesa della Cremonese.
33' Calcio di punizione di Zaccagni, impatta di testa Provstgaard ma la palla finisce alta sopra la traversa.
32' A terra Basic dopo il duello con Zerbin, l'arbitro Chiffi chiede calma mentre Basic si spiega con il calciatore della Cremonese.
29' Cremonese in vantaggio con Bonazzoli!. Tiro forte e potente dal limite dell'area di rigore: Motta sorpreso.
28' Bella idea di Zaccagni per Maldini, che ha un paio di avversari su di sé e non riesce ad arpionare la palla. Terracciano recupera e riparte palla al piede.
24' Si ripresenta il duello Isaksen-Pezzella: il danese si accontenta del calcio d'angolo, di cui si occupa Basic.
22' Calcio d'angolo per la Lazio, va Zaccagni ma ci mette i pugni Audero. Riparte la Cremonese in contropiede: interviene Marusic.
21' Cambio obbligato per la Cremonese: fuori Baschirotto, dentro Bianchetti.
20' Staff medico in campo per il difensore grigiorosso, che chiede il cambio. Non sembra essere in grado di stringere i denti.
19' Ferma il gioco l'arbitro mentre la Lazio è in possesso: problemi per Baschirotto, che rimane a terra dolorante, probabilmente alle prese con un infortunio muscolare.
17' Cross di Zaccagni per Isaksen che fa sponda per Maldini. Chiude bene Luperto, evitando ogni pericolo alla Cremonese.
15' Palla perfetta di Nuno Tavares: Maldini "lascia" a Isaksen, che prova la conclusione che sarebbe stata perfetta per il mancino di Basic, non chiamato in causa dal danese.
15' Cross di Bonazzoli verso il centro dell'area: c'arriva Motta, senza alcuna difficoltà.
12' Taylor interrompe un buono sviluppo della Cremonese "orchestrato" da Pezzella. Prosegue l'azione con Maldini, che però subisce fallo. Riparte la Lazio.
10' Tavares per Zaccagni, che mette la palla in mezzo all'area. Non trova alcun compagno di squadra, ma si alza la bandierina del fuorigioco: c'era posizione di off-side già sul taglio per il capitano biancoceleste.
5' Occasione Lazio! Palla col contagiri di Zaccagni all'indirizzo di Provstgaard, che schiaccia di testa ma non inquadra lo specchio della porta. Buona chance per il difensore danese.
5' Primi minuti di un ottimo Isaksen, che subisce ancora il fallo di Pezzella. Sarà calcio di punizione in favore della Lazio.
4' Isaksen trattenuto da Pezzella, l'arbitro fischia il fallo precedente subito da Romagnoli. Palla alla Lazio, pronta a ripartire dalle parti di Motta.
3' Cambio gioco di Basic dall'altra parte del campo, lì dove c'è Zaccagni. La palla però è troppo lunga, imprendibile per il capitano biancoceleste.
1' Isaksen prova subito a sfondare: chiude Luperto, raddoppia Zerbin.
1' Fischio d'inizio dell'arbitro Chiffi: inizia in questo momento Cremonese-Lazio.
Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Cremonese-Lazio, gara valida per la 35esima giornata di Serie A. Appuntamento alle 18.30 col fischio d'inizio del match.