Lazio, Isaksen: "Ero molto triste, ora sto bene. Inter? Vinciamole entrambe"

Dopo la vittoria contro la Cremonese, l'attaccante della Lazio Gustav Isaksen è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

"A volte posso fare ancora di più, posso essere più decisivo davanti alla porta. Mi sento che posso essere più importante. Sono contento della mia prestazione, ho provato a dare tutto per la squadra. Non è stato facile, la Cremonese è forte e si giocava tutto. Sono molto orgoglioso della squadra. Inter in Coppa italia? Ora abbiamo due partite di fila, andiamo a casa e li studiamo. Troviamo il modo di vincerle entrambe".

"Io sto benissimo, è stato un momento molto brutto per me personalmente, uscire in quel modo con la Nazionale... Sono stato molto triste mentalmente e fisicamente. È brutto perdere così, era un grande sogno andare al Mondiale come per tutti gli italiani. Poi nel calcio ci si deve sempre alzare e trovare le motivazioni per andare avanti. A fine stagione saranno le gare più importanti della mia vita".

"Non voglio trovare alibi, ma è stata una stagione difficilissima, non so cos'è cambiato. Ho molta fiducia nella squadra, chi entra dalla panchina fa sempre la differenza. Abbiamo una squadra fortissima, non so perché siamo lì in classifica. Possiamo fare di più e salire più in alto dell'ottavo posto. Sarri? Ha tante belle cose. Ieri ha fatto un discorso di dieci minuti dove ci ha dato grande motivazione. Non era una partita importante oggi, ma per lui ogni gara è la vita. Trova sempre motivazioni in tutto, è un grande mister".

"È stata una stagione difficile, adesso siamo più uomini pronti a fare ancora di più il prossimo anno. Speriamo di non trovare le stesse difficoltà. Abbiamo l'occasione di mettere tutto apposto e di fare un grande finale di stagione per rendere bellissima quest'annata".

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