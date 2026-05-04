"Derby alle 12.30? Mi alzo e me ne vado": Sarri furioso contro la Lega
Al termine della gara contro la Cremonese mister Sarri è intervenuto in conferenza stampa e, tra i vari temi, ha detto la sua anche sul derby e sulla scelta di giocarlo alle 12.30.
"A inizio stagione abbiamo fatto il derby a 37 gradi, ora ce lo fanno giocare a maggio alle 12:30. È un insulto a Roma, alle due società romane, ai tifosi e qualcuno deve pagare. Spero che non ci facciano giocare a quell’ora, anche solo chi l'ha proposto se ne deve andare. Sicuramente io non vengo, non vi faccio le interviste per protesta. Vado in panchina poi mi alzo e me ne vado. Vorrei chiedere in Lega perché non hanno fatto giocare Inter - Milan alle 12:30".
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