Lazio, Sarri rivoluziona il centrocampo: a Cremona lancia un trio inedito

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Non è una scelta, è una necessità. La Lazio si avvicina alla sfida di domani a Cremona con un centrocampo da reinventare, tra assenze, rientri da gestire e una condizione fisica tutt'altro che idea. E allora Sarri prepara un trio inedito: Dele-Bashiru, Patric, Basic. Una soluzione dettata dall'emergenza, con un ex difensore ormai convertito in cabina di regia e due mezzali che, in diverse parti della stagione, sono state escluse dalla lista pr la Serie A.

Cataldi è ancora in dubbio, potrebbe essere preservato lasciando spazio ancora allo spagnolo. Taylor si era già dovuto fermare nei giorni scorsi per un attacco influenzale. Ad ogni modo, Sarri valuta se preservare anche lui per evitare ricadute e sovraccarichi. È così che prende forma un centrocampo sperimentale, riporta Corriere dello Sport, visto solamente nel secondo tempo contro l'Udinese. Basic si sposterà a sinistra, sull'altro lato toccherà probabilmente a Dele-Bashiru, che ha sì vissuto un percorso alterno ma resta comunque una risorsa importante per dinamismo e inserimenti. In mezzo a loro si scalda nuovamente Patric, adattato in una posizione che non è la sua naturale, ma che in emergenza è diventato un inaspettato valore aggiunto.

Un centrocampo nato per necessità, un trio inedito figlio dell'emergenza ma anche di una ponderata gestione delle energie. La prossima gara si gioca a Cremona, ma la testa è già al 13 maggio.



