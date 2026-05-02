Lazio, senti De Grandis (Sky): "Può essere una stagione trionfale! Il mercato..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di SkySport Stefano De Grandis ha parlato della stagione della Lazio e di alcuni singoli della rosa biancoceleste in vista della finale di Coppa Italia contro l'Inter. Di seguito le sue parole.

"Seguendo la Lazio si vive sempre sulle montagne russe: questa è una stagione difficile e in piena contestazione, ma che adesso può diventare trionfale. L'Atalanta non ha avuto tutte queste occasioni, la Lazio ha retto bene grazie a un maestro che ha fatto un lavoro pazzesco nel difendere di reparto. Motta ha dimostrato una freddezza pazzesca, non so se è già pronto per fare il titolare, ma questo ragazzo mi ha conquistato, anche per l'intervista fatta nel post partita".

"La società ha sbagliato tanto, Motta però si sta rivelando un ottimo acquisto e il mercato di gennaio positivo. E poi con Taylo la Lazio ha fatto un piccolo salto in avanti. Con il rientro di Rovella ci sarà un bellissimo centrocampo, anche Dele-Bashiru sta crescendo. Manca una mezzala destra alla Guendouzi ed è un ottimo reparto".