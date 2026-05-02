IL TABELLINO di Lazio Primavera - Parma 3-5
Primavera 1 | 36ª giornata
Sabato 2 maggio 2026, ore 11:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
Lazio Primavera - Parma 3-5
Marcatori: Plicco (5', P), Mikolajewski (16', 33', P), Sana Fernandes (24', L), Cuzzarella (47', L), Mena (58', P), Bordoni (77', L), Cardinali (90'+6', P).
LAZIO (3-5-2): D'Alessio; Pernaselci, Bordon, Bordoni; Cangemi (55' Canali), Santagostino (59' Iorio), Farcomeni (86' Montano), Marinaj (55' Battisti), Cuzzarella; Serra, Sana Fernandes. A disp.: Bosi, Ciucci, Milillo, Sulejmani, Shpuza, Trifelli, Boccardelli. All.: Francesco Punzi
PARMA (3-4-2-1): Astaldi; Drobnic, Varali, Conde; Mena (71' Chimezie), Tigani, Konaté (71' Mengoni), Castaldo (69' D'Intino); Cardinali, Plicco (69' Balduzzi); Mikolajewski (64' Semedo). A disp.: Mazzocchi, Diop, Gemello, Opoku, Marchesi, Sartori. All.: Nicola Corrent
Arbitro: Eremitaggio (sez. Ancona)
Assistenti: Lombardi - Scipione
NOTE
Ammoniti: Farcomeni (L), Konaté (P), Bordoni (L), Punzi (L), Conde (P).
Recupero: 1' p.t., 5' s.t.