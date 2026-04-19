Lazio, Sulejmani nella storia della Primavera: è il più presente di sempre
19.04.2026 18:00 di Christian Gugliotta
Flavio Sulejmani tocca un primato storico. Subentrando al 70' del derby contro la Roma, il centravanti albanese ha raggiunto quota 103 apparizioni con la Lazio Primavera, diventando il più presente di sempre con la formazione giovanile biancoceleste. Infranto, dunque, il precedente record di Leonardo Di Tommaso, fermo a 102 gettoni.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.