PRIMAVERA | Torino - Lazio, scelto l'arbitro della gara: la terna
06.05.2026 13:45 di Christian Gugliotta
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Il brutto ko inferto dal Parma nell'ultimo turno di Primavera 1 è stato indolore per la Lazio, che a due giornate dalla fine ha già raggiunto l'aritmetica per la salvezza e occupa il 13° posto in classifica.
È senza ambizioni, dunque, che la squadra di Punzi affronterà il match valido per la 37esima giornata contro il Torino, al quale basterà non perdere le due gare rimaste da giocare per scongiurare il pericolo play-out.
La sfida, in programma alle 11:00 di domenica 10 maggio, sarà diretta Michele Pasculli, arbitro della sezione di Como, che sarà coadiuvato dagli assistenti Gheorghe Mititelu e Umberto Galasso.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.