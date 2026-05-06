Lazio, Rambaudi pessimista? "In finale si azzera tutto..."
Archiviata la partita contro la Cremonese, la testa del mondo Lazio si proietta al doppio impegno contro l'Inter. A tal riguardo, intervenendo ai microfoni di Radiosei, si è espresso l'ex attaccante biancoceleste Roberto Rambaudi.
"Sono curioso di capire come Sarri gestirà la finale, solo lui può saperlo visto che vive gli allenamenti e lo spogliatoio. La Lazio fin qui ha fatto bene quasi sempre con chi la precede in classifica ma mercoledì si azzererà tutto perché il contesto è diverso, è una finale".
"L’Inter non sottovaluterà l’impegno, è abituata a queste partite. Anche se, ripeto, si azzera tutto, non si sa come i giocatori entreranno in partita. L’Inter comunque ha tutto da perdere. Per affronatare l’Inter serve la partita perfetta, anche di grande umiltà".