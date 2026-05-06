Lazio, Rambaudi pessimista? "In finale si azzera tutto..."

06.05.2026 13:00 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, Rambaudi pessimista? "In finale si azzera tutto..."
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Archiviata la partita contro la Cremonese, la testa del mondo Lazio si proietta al doppio impegno contro l'Inter. A tal riguardo, intervenendo ai microfoni di Radiosei, si è espresso l'ex attaccante biancoceleste Roberto Rambaudi.

"Sono curioso di capire come Sarri gestirà la finale, solo lui può saperlo visto che vive gli allenamenti e lo spogliatoio. La Lazio fin qui ha fatto bene quasi sempre con chi la precede in classifica ma mercoledì si azzererà tutto perché il contesto è diverso, è una finale". 

"L’Inter non sottovaluterà l’impegno, è abituata a queste partite. Anche se, ripeto, si azzera tutto, non si sa come i giocatori entreranno in partita. L’Inter comunque ha tutto da perdere. Per affronatare l’Inter serve la partita perfetta, anche di grande umiltà".

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.