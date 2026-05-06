Sepe: "Sarri farebbe bene al Napoli e al calcio italiano. La sua idea..."

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© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Luigi Sepe è intervenuto ai microfoni di Radio TuttoNapoli per commentare il momento degli azzurri e l'eventuale cambio in panchina con Sarri, ultimamente accostato al club: "Conte è un allenatore eccezionale e mi auguro che possa restare a Napoli. Sarri però è un allenatore affermato, bravissimo, conosciamo tutti le sue qualità. Sicuramente farebbe bene al Napoli e al calcio italiano".

L'ex portiere poi, ha raccontato gli allenamenti agli ordini del toscano: "Facevamo partite a un tocco dove non potevi sbagliare nulla. Lì ti rendevi conto della qualità, della mentalità e della fiducia che c’erano in quel gruppo. Entrava uno, usciva un altro ed era sempre la stessa musica. Il rapporto fra Sarri e i portieri? Le richieste sono sempre state le stesse, dall’Empoli al Napoli fino alla Lazio. La sua idea di calcio non è mai cambiata. Con un portiere come Milinkovic-Savic, molto bravo con i piedi, Sarri potrebbe sviluppare il suo gioco nel migliore dei modi".

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