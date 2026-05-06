Grigliata e obiettivo finale: la Lazio fa gruppo per l’ultimo sprint
RASSEGNA STAMPA - Pranzo con patto, offerto da Hysaj. A Formello è andata in scena una grigliata organizzata dall’esterno albanese, anche come occasione per salutare i compagni in vista della scadenza del suo contratto a fine giugno. Dopo cinque anni, a fine stagione infatti si chiuderà la sua esperienza in biancoceleste.
Un momento conviviale trasformato dallo spogliatoio in qualcosa di più: un modo per fare gruppo e alimentare l’entusiasmo in vista della finale di Coppa Italia. La Lazio, dopo un’annata tormentata, può ancora chiudere con un trofeo e la qualificazione alle coppe europee. Uno scenario che fino a poche settimane fa sembrava impensabile.
Tra mercato bloccato, infortuni continui, polemiche interne e contestazioni con uno stadio sempre più vuoto, la squadra però non ha mai perso la direzione. È stato proprio lo spirito del gruppo a tenere in piedi la Lazio nei momenti più difficili, rilanciando le ambizioni soprattutto attraverso il percorso in Coppa.