Grigliata e obiettivo finale: la Lazio fa gruppo per l’ultimo sprint

06.05.2026 10:15 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Grigliata e obiettivo finale: la Lazio fa gruppo per l’ultimo sprint
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RASSEGNA STAMPA - Pranzo con patto, offerto da Hysaj. A Formello è andata in scena una grigliata organizzata dall’esterno albanese, anche come occasione per salutare i compagni in vista della scadenza del suo contratto a fine giugno. Dopo cinque anni, a fine stagione infatti si chiuderà la sua esperienza in biancoceleste.

Un momento conviviale trasformato dallo spogliatoio in qualcosa di più: un modo per fare gruppo e alimentare l’entusiasmo in vista della finale di Coppa Italia. La Lazio, dopo un’annata tormentata, può ancora chiudere con un trofeo e la qualificazione alle coppe europee. Uno scenario che fino a poche settimane fa sembrava impensabile.

Tra mercato bloccato, infortuni continui, polemiche interne e contestazioni con uno stadio sempre più vuoto, la squadra però non ha mai perso la direzione. È stato proprio lo spirito del gruppo a tenere in piedi la Lazio nei momenti più difficili, rilanciando le ambizioni soprattutto attraverso il percorso in Coppa.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.