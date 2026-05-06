Lazio, Sarri studia le rotazioni in vista della settimana decisiva: tutti i dubbi
RASSEGNA STAMPA - Quella che porta alla finale è una settimana corta ma decisiva, con la partita di sabato che farà da antipasto all’atto conclusivo di Coppa Italia. Sarri dovrà scegliere gli interpreti giusti per le prove generali, tenendo conto del poco tempo a disposizione tra un impegno e l’altro. Inevitabile qualche rotazione per arrivare al 13 maggio nelle migliori condizioni.
Il primo nodo, spiega il Corriere dello Sport, riguarda Cataldi. Il centrocampista vuole convincere Sarri a restituirgli una maglia da titolare e, salvo sorprese, sarà tra i convocati per sabato. La regia, fin qui sua per gran parte della stagione anche a causa degli stop di Rovella e dell’adattamento, poi riuscito, di Patric davanti alla difesa, resta in discussione.
Cataldi ha saltato la sfida con l’Udinese per un attacco influenzale e non è rientrato a Cremona a causa di fastidi muscolari, legati anche a un principio di pubalgia accusato nel finale di stagione. Una gestione inevitabile dopo gli sforzi accumulati.
Non è l’unico caso aperto. Taylor non ha mai rifiatato, il centravanti resta un rebus ricorrente, mentre Marusic potrebbe essere risparmiato per motivi di gestione. Stesso discorso per Gila, alle prese con il recupero dal problema alla caviglia rimediato a Bergamo. La Lazio si prepara così all’ultimo sprint, tra scelte, rotazioni e spirito di gruppo, con un obiettivo chiaro: arrivare pronta all’appuntamento più importante della stagione.