Lazio, dal 75' è il tuo momento: quanti gol segnati nei finali di partita

RASSEGNA STAMPA - Sarà un caso che 8 gol in campionato della Lazio siano arrivati oltre il 90', più di ogni altra squadra in Serie A? Se chiedete a Sarri la risposta è 'no'. Lo ha raccontato attraverso un retroscena della partita contro la Cremonese: "Non è più casuale. È una squadra che ha qualcosa a livello di anima. Quando l’arbitro ha chiamato cinque minuti ho spronato i ragazzi perché hanno questo senso di andare fino alla fine". E a dargli ragione sono anche i numeri.

LA LAZIO DEGLI ULTIMI QUARTI D'ORA - La Lazio non solo è una squadra che sfida il cronometro, che fa a gara con le lancette dei secondi, ma è una formazione che si accende quasi esclusivamente nei finali della partita. Negli ultimi quarti d'ora. Dal 75' in poi, come riporta l'edizione odierna del Messaggero, sono arrivati la bellezza di 15 gol, quasi la metà di quelli segnati dai biancocelesti in campionato (39). In questo si è rivelato un maestro Noslin, che ha segnato tutti e quattro i suoi gol in Serie A dal 77' ai minuti ai recupero.

I NUMERI DEGLI ATTACCANTI DA SUBENTRATI - Sarri, come mai avvenuto nella sua carriera, sta beneficiando delle proprie mosse a partita in corso. Perfino i suoi attaccanti, quest'anno ampiamente criticati, fanno meglio quando subentrano. Dia, in questa stagione, ha segnato 2 gol e servito 1 assist nell'ultimo quarto d'ora. Maldini ha realizzato 1 delle sue 2 reti in pieno recupero. Lo stesso Pedro ha segnato la metà dei suoi gol (4) dal 75', servendo l'assist proprio per l'ex Atalanta nel 3-3 contro l'Udinese.