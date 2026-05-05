La Lazio vince nel finale, Fiorentina quasi salva: la reazione di Paratici - VD
La Lazio vince nei minuti di recupero grazie al gran gol di Tijjani Noslin, condannando così la Cremonese a lottare con ancora più difficoltà per salvarsi in queste ultime tre partite. Ci sono altre squadre che però ringraziano i biancocelesti. Una di queste è la Fiorentina, che dopo la vittoria della Lazio è a un passo dalla salvezza.
Il gol di Noslin è arrivato in diretta mentre il direttore sportivo della Viola Fabio Paratici interveniva ai microfoni di Dazn, il giornalista Ricky Buscaglia lo avvisa che con la vittoria degli uomini di Sarri alla Fiorentina sarebbe bastato un punto contro la Roma per essere aritmeticamente salvi.
"Mi dispiace per la Cremonese ma sono felice per noi", queste le parole dell'ex Juventus. La partita poi l'avrebbe stravinta la Roma (4-0), ma la salvezza dei toscani è sempre più vicina.