Caos arbitri, avv. D’Onofrio: “Non serve vantaggio sul campo per illecito”
RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista sulle colonne di Tuttosport per l’avvocato Paco D’Onofrio, esperto di diritto sportivo e professore di diritto dello sport presso l’Università di Bologna. Al centro dei discorsi l’inchiesta che coinvolge gli arbitri italiani, questo un estratto delle sue parole: “L’indagine penale è ancora in corso e sono troppo pochi gli elementi per capire se si sia trattato, eventualmente, di semplici irregolarità protocollari o di veri illeciti sportivi, per i quali occorre il dolo specifico, cioè la lucida volontà di alterare il risultato di una gara”.
“La bussata sul vetro? A mio avviso, non ricorrendo il presupposto che ho prima richiamato, cioè il dolo specifico, si tratterebbe, al più, di una semplice violazione procedurale”.
“Una leggenda che spesso circola è l'idea che, affinché si configuri l'illecito, occorra l'effettivo conseguimento di un vantaggio sul campo. La norma, invece, punisce anche solo il tentativo, cioè la strategia attuata, anche se poi non ha portato alcun beneficio o addirittura quella partita sia stata persa”.