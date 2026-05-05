Giudice Sportivo | Lazio, un altro giocatore in diffida dopo la Cremonese: ecco chi
05.05.2026 13:35 di Mauro Rossi
Tre punti in classifica e due gialli da aggiungere all'elenco. Questo il bottino della Lazio dopo la trasferta in casa della Cremonese, terminata con un 2-1 biancoceleste arrivato grazie alla prima rimonta della stagione. Come si legge nel comunicato del Giudice Sportivo al termine dell'ultima giornata di Serie A, sono due i calciatori della Lazio ammoniti allo Zini: Provstgaard e Tavares. Per il danese si tratta del terzo giallo in stagione, è invece il quarto per il portoghese che raggiunge Pedro e Taylor nell'elenco dei diffidati.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
VARELA TAVARES Nuno Albertino (Lazio)
TERZA SANZIONE
NIELSEN Oliver Provstgaard