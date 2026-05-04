Lazio, Bandecchi: "Lotito? Ve lo dico io perché non vende..." - VIDEO

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Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, ex presidente della Ternana e noto imprenditore italiano, è intervenuto durante il podcast 'Doppio Passo' per dire la sua sul calcio italiano e, in particolar modo, sulla gestione da parte di Lazio e Torino da parte dei due presidente Claudio Lotito e Urbano Cairo. In particolar modo, dall'altro delle sue conoscenze imprenditoriali, Bandecchi ha spiegato il motivo per cui ai due patron non converrebbe la cessione delle rispettive società.

"Non sarebbe più semplice per Lotito vendere la Lazio e prendere una suqadra con meno pressioni? Lazio e Torino sono due grandissime realtà del mondo del calcio. Sono tra i top per possibilità di incasso dal pubblico. Ci sono Inter, Milan, Lazio, Roma. La Juve? Meno. Ha un pubblico nazionale, enorme, ma che non riempie lo stadio. Le altre società che ho citato incassano 90, 100, 110 milioni di euro di biglietteria".

"Lazio e Torino hanno la potenzialità di incassare belle cifre dalla biglietteria perché sono in città dove possono vare bei numeri. Il Bari varrà sempre più della Ternana perché Bari può mettere anche 60.000 persone dentro lo stadio. Terni non può. La Provincia di Terni fa 240.000 abitanti, quella di Bari 1,2 milioni mi sembra. Ci sono squadre che non devono salire, perché non hanno neanche il pubblico per poterle far salire e quando scendono devono stare attenti: perché quando scendi dalla Serie A alla B devi stare attendo a non finire in Serie C".