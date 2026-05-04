Lazio, Er Faina controcorrente: "Tra Sarri e Chivu il più bravo è..."

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Ai microfoni di Radio Laziale, nel giorno di Cremonese-Lazio (in programma alle ore 18.30 allo Zini), è intervenuto Damiano 'Er Faina' per dire la sua sui prossimi impegni della squadra di Maurizio Sarri tra Serie A e finale di Coppa Italia.

LAZIO-INTER - "Io pensavo che l'Inter facesse dei festeggiamenti più prolungati, invece tornerà ad allenarsi presto per preparare la sfida di campionato. Secondo me sarà una sfida a scacchi. Gli allenatori non dovranno scoprire troppo le carte, anche se quelle a disposizione della Lazio sono limitate. Spero che Gila possa riprendersi, che Taylor stia bene e che tutte le frecce nell'arco di Sarri siano calde. Questa sera la Lazio proverà a non sfigurare, poi se ci dovesse essere lo spazio la squadra non tirerà la gamba indietro. Arrivare ottavi potrebbe essere un problema in vist adell'estate. Nelle prossime partite mi aspetto delle prove tecniche in vista del 13 maggio, quando spero che l'Inter lascerà qualcosa sul campo dopo lo Scudetto".

SETTIMO POSTO E COPPA ITALIA - "Settimo posto? Non ci credo. Davanti c'è una squadra più forte come l'Atalanta, anche se il calendario per loro non sarà facile. Mi sembra una follia sperarci, credo di più a questa Coppa Italia. Forse è una speranza nel mio cuore, anche se la vittoria dell'Inter viene data per scontata. Io non credo che ci sia un distacco abissale, per me le probabilità sono al 60% Inter e al 40% Lazio. Forse è la speranza che mi fa parlare. Sul campo Sarri è più bravo di Chivu, credo che queste partite Sarri le possa preparare, poi la rosa è quella che è. Ed è questo che mi fa arrabbiare. Se a gennaio si fosse intervenuti sul mercato la situazione non sarebbe stata questa. Magari oggi la Lazio aveva più possibilità".