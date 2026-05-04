Lazio, i risultati del settore giovanile: l’U17 di Ledesma vola, frena ll’U15
Si conclude il primo weekend del mese di maggio, nelle quattro gare disputate dalle giovani aquile arriva una sola vittoria, mentre sono tre le sconfitte; nuovi verdetti per le squadre biancocelesti.
L`Under 18 di Fabrizio Perrotti osserva il turno di riposo, a quattro giornate dalla conclusione della Regular Season, è sempre più lontana la zona playoff. I ragazzi di Cristian Daniel Ledesma espugnano il campo dell`Atalanta, il risultato di 0-2 porta le firme di Mennea a Materazzi. La Lazio si prende la vittoria ed il pass per il secondo turno dei Playoff Under 17. L`Under 16 conclude il cammino nella Post Season. Le aquile di Cristiano Lombardi perdono anche la sfida di ritorno degli ottavi di finale contro l`Atalanta, la rete del capitano Ricci serve a poco. Il 3-1 manda la dea ai quarti. L`Under 15 di Alessio Fazi inizia gli ottavi di finale in salita. Il primo round contro l`Inter è nerazzurro, i padroni di casa vincono 3 a 0. La Lazio, per volare ai quarti, deve ribaltare il risultato nella gara di ritorno. Alla seconda giornata della Fase Interregionale Under14 Pro, le aquile classe 2012 di Valerio Gualdaroni perdono la partita contro il Napoli 2-4. La doppietta di Vinci illude i biancocelesti, ma al fischio finale, la Lazio vede sfumare il sogno Final Four.
Mercoledì pomeriggio, è la volta della squadra di Edoardo Ragaini. Iniziano i playoff del campionato Under 14 Regionali Eccellenza: la Lazio sfida la Vigor Perconti, in una gara da dentro o fuori. Due squadre ed un solo pass disponibile per la semifinale.
I risultati nel dettaglio:
Under 18 Nazionali - 34^ Giornata
LAZIO turno di riposo
Under 17 Nazionali – Playoff, 1° Turno
ATALANTA-LAZIO 0-2
Marcatori: 8’pt Mennea (L), 29’st Materazzi (L)
ATALANTA: Corti (GK), Paganotti (32’st Lung), Zarrillo (12’st Zani), Stocco (32’st Meneguzzo), Heidemann (1’st Favero), Bosisio, Berrima, Masetti (12’st Gerri), Amalfitano, Zanatta (36’st Colombo), Cavalleri (12’st Edomwnoyi)
A disp.: Riceputi (GK), Mingardi
All.: Belingheri
LAZIO: Quadrelli (GK), Iovane, Ferrante (32’st Maggiora Vergano), Bruscaglia, Berni Canani, Riggi, Dimaggio (45’st Morucci), Morelli, Mennea, Lulaj (36’st Bagliesi), Materazzi (36’st Aprea)
A disp.: Patarini (GK), Agrifoglio, Palancica, Bellissima, Santolini
All.: Ledesma
Under 16 Nazionali – Ottavi di finale, ritorno
ATALANTA-LAZIO 3-1
Marcatori: 4’pt Torrente (A), 3’st rig. Ricci Gian. (L), 30’st Meyou (A), 40’st+2’ Casali (A)
ATALANTA: Rondelli (GK), Auteri, Cavanesi (1’st Gagliardi), Sina, Rosa (1’st Casali), Kane (35’st Muji), Meyou (22’st Pansera), El Hafid (22’st Pettinà), Percassi (11’st Schinetti), Cappellato (35’st Pixner), Torrente (35’st Ravasio)
A disp.: Gerosa (GK)
All.: Tribuzio
LAZIO: Ferrari (GK), Passardi (39’st Thoronka), Paganini (34’st Vozza), Ricci Gab. (1’st Rago), Ricci Gian., Tocci, Monti M. (1’st Nardocci), Grisari (39’st Tolomeo), Tagliaferri (39’st Incerti), Elena (16’st Mistretta), Sulaj
A disp.: Palombi (GK), Salahoru (GK)
All.: Lombardi
Under 15 Nazionali – Ottavi di finale, andata
INTER-LAZIO 3-0
Marcatori: 6’pt Terzuoli (I), 21’pt Broinas (I), 22’st Pititto (I)
INTER: Spano (GK), Livella, Parisi, Rigamonti (40’st Ottaviani), Pietraru, Grigioni, Sanogo (31’st Barattieri), Tedesco, Broinas (31’st Sare), Terzuoli (18’st Giovannoni), Pititto (18’st Zoumbare)
A disp.: Bereta (GK), Mazza, Fall
All.: Solivellas
LAZIO: Bedori (GK), Scarabotti, Kerxhaliu, Pastano, Boveri (30’st Di Palma), Casali, Girotti (5’st Caputo), Morresi (1’st Iacomino), Coppola (30’st Alvaro), Pellegrino (30’st Bacchi) , Interlandi (38’st Bottega)
A disp.: Frattallone (GK), De Villa, Agrò
All.: Fazi
Under 14 Pro – Fase Interregionale, 2^ Giornata:
LAZIO-NAPOLI 2-4
Marcatori: 25’pt Caiazza (N), 28’pt, 33’pt Vinci (L), 34’pt Aruta (N), 12’st Massa (N), 35’st+5’ Palmelli (N)
LAZIO: Folgori (GK), Rufo, Mazzei D., Zauri, Pampinella (Piras), Vender (18’st Sciarpelletti), Licciardello (28’st Proietti Modi), Carboni, Conti, Mancini (9’st Punzo), Vinci
A disp.: Jiboc (GK), Coccia, Toci, Sergio, Cottini
All.: Gualdaroni
NAPOLI: Mataluna (GK), Iavarone (16’st Federico), Ferrara, Massa, Chirico, Nocerino, Aruta (35’st Gallo), Ciotola (16’st Palmelli), Caiazza (22’st Schettino), Tambaro (35’st+3’ Criscuolo), Cacciapuoti (27’st Ryzhak)
A disp.: Cuomo (GK), Della Porta, Sabatino
All.: Cosentino
Under 14 Regionali Eccellenza - Playoff
VIGOR PERCONTI-LAZIO
Mercoledì 6 maggio ore 17:30, Centro Sportivo ‘Vigor’ - Roma