Lazio, il tifo organizzato: "Laziali e interisti sabato non entreranno!" - VIDEO

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Il tifo organizzato non entrerà allo Stadio Olimpico di Roma per la partita tra Lazio e Inter, valida per la trentaseiesima giornata di Serie A. Una scelta in linea con la protesta contro la società che sta caratterizzando la seconda parte di stagione e che ha trovato anche la solidarietà del tifo organizzato interista il quale ha deciso di restar fuori e unirsi a quello laziale a Ponte Milvio. I dettagli su questa decisione sono stati svelati da alcuni esponenti del tifo organizzato, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale.

"Per la finale saremo presenti dentro lo stadio. La decisione di restare fuori per la partita di campionato, insieme ai gruppi organizzati dell'Inter, è stata presa anche per vivere una vigilia. Un modo per abbassare la tensione e l'ansia a quattro giorni dalla finale di Coppa Italia. Sarà un'occasione per stare insieme e dare alcune comunicazioni ai tifosi presenti. Mercoledì servirà una grande lucifità e una mano da parte di tutti. Lo dico già adesso: mercoledì entrare presto".