Lazio, Motta diventa un fenomeno globale: è perfino "meglio di Yamal"
Edoardo Motta maggiore di Lamine Yamal. Non è un paragone tecnico che, per ovvi motivi, sarebbe impossibile fare, ma è un dato clamoroso emerso dalle ricerche di Transfermarkt.it. A renderlo noto è la stessa redazione che, sui propri profili social, ha pubblicaot una classifica dei dieci giocatori più cercati nel mese di aprile.
Al primo posto c'è, ovviamente, la star del Bayern Monaco, Michael Olise, seguita al secondo posto proprio dal portiere della Lazio, Edoardo Motta. Dopo la clamorosa notte di Bergamo, quando il classe 2005 ha neutralizzato quattro rigori mandando i biancocelesti in finale di Coppa Italia, il mondo del calcio ha parlato di lui per giorni.
Al punto che, per approfondire il suo profilo, i suoi numeri e le sue statistiche, da ogni parte del mondo hanno cercato Edoardo Motta su Transfermkt rendendolo un fenomeno globale superiore perfino a Lamine Yamal. La star del Barcellona, infatti, è il quarto giocatore più cercato, dietro perfino a Malen della Roma. Seguono dal quinto posto: Cristiano Ronaldo, Alajbegovic, Palestra, Kane, Messi e Leao.