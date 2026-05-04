Lazio, data e luogo della Supercoppa: ecco le ultime novità
04.05.2026 14:30 di Mauro Rossi
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Attese novità sulla prossima Supercoppa Italiana. Sicuramente ci sarà la Lazio, finalista di Coppa Italia contro l’Inter, che ha vinto aritmicamente lo scudetto nell’ultima gara contro il Parma. Entrambe le squadre sono già certe del posto, che sia final four o gara secca (ancora manca l’annuncio sulla formula). Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il torneo non si dovrebbe disputare ad agosto, ma più probabilmente a dicembre. E con ogni probabilità non sarà nei paesi arabi: come opzione c’è l’America, per cui la società biancoceleste starebbe spingendo. Ma è ancora tutto da definire.