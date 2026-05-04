Inter, Ausilio già pensa alla Coppa Italia: "La vogliamo!"
04.05.2026 15:15 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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L'Inter ha vinto lo Scudetto, ma non è sazia. Il 2-0 contro il Parma ha permesso a Chivu e compagni di festeggiare il ventunesimo titolo della storia nerazzurra a San Siro, davanti al proprio pubblico. Ora, però, l'obiettivo sarà il doppio confronto con la Lazio e, in particolar modo, quello del 13 maggio, valido per la finale di Coppa Italia, di cui ha parlato anche Piero Ausilio - d.s. nerazzurro - ai microfoni di SportMediaset.
"Prima di occuparci del mercato dobbiamo però pensare a una partita importante, quella del 13 maggio, la Coppa Italia a cui teniamo tantissimo ed è un ulteriore trofeo che vorremmo portare a casa".
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.