Lazio, c’è la fila per Sarri: spuntano altre due pretendenti
RASSEGNA STAMPA - Un finale di stagione tutto da vivere, che potrebbe regalare una gioia in un’annata estremamente complicata. Gran parte del futuro della Lazio passa dalla finale di Coppa Italia, che potrebbe incidere anche sul destino dello stesso Maurizio Sarri.
Tecnico e società si siederanno intorno a un tavolo a fine stagione per valutare le effettive possibilità di andare avanti insieme. Sarri rimane legato al mondo Lazio e ai biancocelesti darà priorità, ma non è più disposto a vivere un’altra stagione come quella attuale.
Il tecnico della Lazio pretenderà di sapere tipo di mercato e budget a disposizione prima di decidere il proprio futuro. Un tema che osservano da vicino anche altre squadre: come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, infatti, non ci sono solo Bologna, Fiorentina e Napoli - come vi abbiamo anticipato - su Sarri. Sul tecnico, infatti, sembrerebbero finiti anche gli sguardi di Atalanta e Milan, a maggior ragione se la scelta del nuovo CT dell’Italia dovesse partire un effetto domino con le panchine.